Catania | 136 anni di carcere a 11 nigeriani | riducevano in schiavitù le loro connazionali

(Di giovedì 14 ottobre 2021), 14 ott — E’ arrivata la condanna a 136di reclusione complessivi per gli 11accusati di gestire una tratta internazionale di giovani e giovanissime donne, ridotte ine costrette a prostituirsi in condizioni disumane. Agli undici imputati sono state comminate pene comprese tra i sei e venticiascuno. Il processo è stato celebrato con rito immediato al termine dell’operazione Promise land, «terra promessa», durata più di un anno ed eseguita dalla squadra mobile dicontro un’organizzazione di immigratiche secondo l’accusa, gestiva una tratta internazionale di giovani donne e ragazze,. Lo riferisce il quotidiano online La Sicilia. La pena più pesante, di 20 ...

etnea, a seguito delle dichiarazioni rese da una giovane donna nigeriana giunta in data 7.4.2017, unitamente ad altri 433 migranti di varie nazionalità, presso il porto dia bordo della ...La polizia, coordinata dalla Procura distrettuale di, grazie alla collaborazione di una vittima è riuscita a far luce su una rete che faceva arrivare dalla Nigeria giovani donne, anche ...Un sodalizio criminale formato da 11 persone che aveva messo su un'organizzazione che nel 2017 aveva fatto sbarcare a Catania delle ragazze nigeriane per introdurle nel giro della prostituzione con la ...136 anni di reclusione in abbreviato per gli 11 appartenenti al sodalizio criminale sgominato dalla polizia nel giugno dello scorso anno con l’accusa di aver favorito l’immigrazione clandestina, la tr ...