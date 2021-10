Amici: Sangiovanni Reciterà in Una Serie Tv! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Amici: Sangiovanni, diventato famoso negli ultimi tempi in qualità di cantante e per i suoi singoli, starebbe per sperimentare il ruolo di attore in una Serie tv. Ecco i dettagli… Sangiovanni, insieme a Giulia Stabile, è stato la vera stella della ventesima edizione di Amici. Dopo aver riscosso un grande successo con diversi suoi singoli, come Lady e Malibu, ora il cantante è in procinto di debuttare nel ruolo di attore. Infatti, sarà il protagonista di una Serie televisiva. Amici: Sangiovanni protagonista di una Serie tv Sky! La carriera di Sangiovanni è appena iniziata e sembra già promettere un grande successo. Il cantante, uscito dalla ventesima edizione di Amici, ha ottenuto diverse soddisfazioni ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 14 ottobre 2021), diventato famoso negli ultimi tempi in qualità di cantante e per i suoi singoli, starebbe per sperimentare il ruolo di attore in unatv. Ecco i dettagli…, insieme a Giulia Stabile, è stato la vera stella della ventesima edizione di. Dopo aver riscosso un grande successo con diversi suoi singoli, come Lady e Malibu, ora il cantante è in procinto di debuttare nel ruolo di attore. Infatti, sarà il protagonista di unatelevisiva.protagonista di unatv Sky! La carriera diè appena iniziata e sembra già promettere un grande successo. Il cantante, uscito dalla ventesima edizione di, ha ottenuto diverse soddisfazioni ...

Advertising

carmen49447775 : RT @iosonocesca: c'è gente che ascolta ariete, psicologi, blanco, rkomi, girl in red, olivia rodrigo, sangiovanni, rea e nicol di amici 21… - AsIshould_ : RT @iosonocesca: c'è gente che ascolta ariete, psicologi, blanco, rkomi, girl in red, olivia rodrigo, sangiovanni, rea e nicol di amici 21… - martinaainfa : RT @iosonocesca: c'è gente che ascolta ariete, psicologi, blanco, rkomi, girl in red, olivia rodrigo, sangiovanni, rea e nicol di amici 21… - sangiuliaetommy : RT @iosonocesca: c'è gente che ascolta ariete, psicologi, blanco, rkomi, girl in red, olivia rodrigo, sangiovanni, rea e nicol di amici 21… - m4rtinanna : RT @iosonocesca: c'è gente che ascolta ariete, psicologi, blanco, rkomi, girl in red, olivia rodrigo, sangiovanni, rea e nicol di amici 21… -