“Adesso cambia tutto”. Rosa e Olindo, succede a 15 anni dalla strage di Erba: “Lo ha detto Azouz Marzouk” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono passati quasi 15 anni dalla strage di Erba. Ricorderete quella vicenda tragica dell’11 dicembre 2006. Secondo i processi, il delitto fu compiuto dai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, che uccisero a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, riuscì a salvarsi grazie ad una malformazione congenita alla carotide che gli impedì di morire dissanguato. La strage avvenne nell’abitazione di Raffaella Castagna, in una corte ristrutturata nel centro della cittadina. L’appartamento fu dato alle fiamme subito dopo l’esecuzione del delitto. Ora però, per i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono passati quasi 15di. Ricorderete quella vicenda tragica dell’11 dicembre 2006. Secondo i processi, il delitto fu compiuto dai coniugiRomano eBazzi, che uccisero a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, riuscì a salvarsi grazie ad una malformazione congenita alla carotide che gli impedì di morire dissanguato. Laavvenne nell’abitazione di Raffaella Castagna, in una corte ristrutturata nel centro della cittadina. L’appartamento fu dato alle fiamme subito dopo l’esecuzione del delitto. Ora però, per i ...

Advertising

externalcameras : RT @_mirror_image_: “E quando trovi il coraggio di raccontarla, la tua storia, tutto cambia. Perché nel momento stesso in cui la vita si fa… - Frances24276848 : @Palazzo_Chigi Adesso sí che cambia tutto... - floradellavalle : RT @MarroniMichele: @vitalbaa @GIMBE @Cartabellotta Non intendo difendere il GP che per quanto mi riguarda è inutile. Però si sa da più di… - njumarosi : RT @andrea9737268: Certo che qui su Twitter si cambia pensiero da un giorno all'altro prima Nicola cucciolo tenero,adesso lo insultate bah.… - andrea9737268 : Certo che qui su Twitter si cambia pensiero da un giorno all'altro prima Nicola cucciolo tenero,adesso lo insultate… -