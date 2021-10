Virtus Bologna alla scoperta di Cordinier

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il francese ex Nba era già in panchina a Venezia: 'E' un passaggio importante della mia carriera, in un club storico e ambizioso, che vuole vincere: penso di essere nel posto giusto per ...

Advertising

ultimenews24 : 'Irving è un giocatore dal talento spaziale, geniale, però bisogna saper stare al mondo e col suo comportamento dim… - bologna_sport : Nico #Mannion quasi certamente sabato andrà a referto - sportal_it : Sergio Scariolo torna sull'offerta della Virtus Bologna - BasketMagazine : New post: Virtus Bologna, Teodosic assente contro Trieste #basketmagazine - BasketMagazine : New post: Virtus Bologna, Mannion dovrebbe tornare sabato contro Trieste #basketmagazine -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Bologna

Il francese ex Nba era già in panchina a Venezia: 'E' un passaggio importante della mia carriera, in un club storico e ambizioso, che vuole vincere: penso di essere nel posto giusto per ...Dan Peterson, ex allenatore tra le altre die Olimpia Milano, commenta così all'Adnkronos la decisione dei Brooklyn Nets di mettere fuori squadra Kyrie Irving a pochi giorni dall'...Il francese ex Nba era già in panchina a Venezia: "E' un passaggio importante della mia carriera, in un club storico e ambizioso, che vuole vincere: penso di essere nel posto giusto per migliorare" ..."Era la migliore offerta: avevo voglia di rimettermi in gioco come capo allenatore, anche in un club" ha sottolineato.