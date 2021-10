Viminale, per manifestazioni green pass e G20 rafforzamento vigilanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto al Viminale il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui hanno partecipato, oltre al sottosegretario Nicola Molteni, i vertici delle forze di polizia e degli organismi di informazione e sicurezza, il prefetto e il questore di Roma. Nel corso della riunione è stato esaminato l’andamento delle manifestazioni di protesta di sabato scorso e le connesse criticità sul piano dell’ordine pubblico, con un’ampia analisi delle relative cause. Il ministro dell’Interno ha sottolineato la necessità che nel prossimo e impegnativo periodo – connotato dalla prosecuzione delle manifestazioni di protesta collegate alle misure governative di contenimento della diffusione del Covid-19 e dallo svolgimento del G20 a Roma – le forze di polizia intensifichino le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto alil Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui hanno partecipato, oltre al sottosegretario Nicola Molteni, i vertici delle forze di polizia e degli organismi di informazione e sicurezza, il prefetto e il questore di Roma. Nel corso della riunione è stato esaminato l’andamento delledi protesta di sabato scorso e le connesse criticità sul piano dell’ordine pubblico, con un’ampia analisi delle relative cause. Il ministro dell’Interno ha sottolineato la necessità che nel prossimo e impegnativo periodo – connotato dalla prosecuzione delledi protesta collegate alle misure governative di contenimento della diffusione del Covid-19 e dallo svolgimento del G20 a Roma – le forze di polizia intensifichino le ...

