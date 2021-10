Un rimedio naturale (e low cost) per capelli splendidi splendenti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) rimedio beauty che arriva dall’Oriente, l’acqua di riso è diventata famosa tra le più giovani grazie a TikTok. Utilizzata per secoli dalle donne di Cina e Giappone, questo trattamento naturale di bellezza può essere usato sia sulla pelle – come detergente e tonico – sia sui capelli, con la promessa di renderli più luminosi, lisci e addirittura favorirne la crescita. Ecco tutte le sue proprietà beauty e come realizzarla fai da te. capelli lunghi, i prodotti must have guarda le foto Acqua di riso capelli, che cos’è e perché fa ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021)beauty che arriva dall’Oriente, l’acqua di riso è diventata famosa tra le più giovani grazie a TikTok. Utilizzata per secoli dalle donne di Cina e Giappone, questo trattamentodi bellezza può essere usato sia sulla pelle – come detergente e tonico – sia sui, con la promessa di renderli più luminosi, lisci e addirittura favorirne la crescita. Ecco tutte le sue proprietà beauty e come realizzarla fai da te.lunghi, i prodotti must have guarda le foto Acqua di riso, che cos’è e perché fa ...

Advertising

MichelaPalomb : @elelenik E poi finisce per venderti il rimedio (totalmente naturale) per risolvere il conflitto? (Però che brutte… - lillydessi : Talloni spaccati secchi e doloranti saranno un brutto ricordo applicando questo rimedio naturale - Proiezioni di Bo… - PeopleGreen_it : ?? Il Sale Epsom è uno dei Rimedi Naturali più Usati negli ultimi anni ?? #benessere #Epsom #EpsomMentalHealthWeek… - AAffiliazione : Rimedio naturale per eliminare la Cellulite. - zazoomblog : Capelli lucidi e splendenti: l’eccezionale rimedio naturale per capelli lisci e ricci - #Capelli #lucidi… -