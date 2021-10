Trieste: “Finché non tolgono il Green pass, bloccheremo il porto a oltranza” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) MOW magazine, in vista dell’entrata in vigore del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre, ha interrogato uno dei leader dei settori tra i più caldi: quello portuale, che da mesi è sul piede di guerra. Il magazine liffestyle di AM Network, ha contattato Stefano Puzzer, portavoce del Clpt, il comitato dei lavoratori del porto di Trieste, che annuncia battaglia: “Finché non tolgono il Green pass bloccheremo il porto a oltranza”, motivando le ragioni del contrasto: “È un attacco alla Costituzione, alla libera scelta, perché uno non deve presentare un passaporto verde per andare a lavorare, perché abbiamo lavorato in periodo di pandemia senza che ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) MOW magazine, in vista dell’entrata in vigore delper accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre, ha interrogato uno dei leader dei settori tra i più caldi: quello portuale, che da mesi è sul piede di guerra. Il magazine liffestyle di AM Network, ha contattato Stefano Puzzer, portavoce del Clpt, il comitato dei lavoratori deldi, che annuncia battaglia: “nonilil”, motivando le ragioni del contrasto: “È un attacco alla Costituzione, alla libera scelta, perché uno non deve presentare unverde per andare a lavorare, perché abbiamo lavorato in periodo di pandemia senza che ...

Ultime Notizie dalla rete : Trieste Finché Green pass obbligatorio, gli industriali di Napoli: 'La sicurezza prima di tutto' ... in aggiunta a quelle che si preannunciano a Genova e Trieste. Quindi penso che la città e i ... Finché l'impegno si limita a piccoli numeri forse incide il giusto, ma potrebbe diventare una modalità ...

Green pass, a Trieste si spacca anche l'asse tra i portuali e il presidente D'Agostino: 'Blocco confermato. Dimissioni? Arrivederci e grazie' Il blocco è confermato, ma ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. ... Lotteremo finché questo decreto verrà tolto". A chi obietta che il blocco provocherà un gravissimo ...

