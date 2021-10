Traffico Roma del 13-10-2021 ore 08:30 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione sulle tratto Urbano della A24 Roma-teramo code tra il raccordo anulare la tangenziale est verso quest’ultima è trattoria di raccordo in direzione fuori Roma ci sei coda sul grande raccordo anulare carreggiata interna te la diramazione Roma sud della via Appia e poi te la voce della Roma Fiumicino è ancora tra le aree di servizio Casilina la Tiburtina lungo la carreggiata esterna sulla diramazione Roma sud con entrata al Raccordo rallentamenti poi sulla tangenziale est e tra via dei Monti Tiburtini viale Castrense in direzione San Giovanni e tre via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi andando in direzione del Foro Italico sulla Flaminia code da via dei Monti al Raccordo Anulare sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sulle tratto Urbano della A24-teramo code tra il raccordo anulare la tangenziale est verso quest’ultima è trattoria di raccordo in direzione fuorici sei coda sul grande raccordo anulare carreggiata interna te la diramazionesud della via Appia e poi te la voce dellaFiumicino è ancora tra le aree di servizio Casilina la Tiburtina lungo la carreggiata esterna sulla diramazionesud con entrata al Raccordo rallentamenti poi sulla tangenziale est e tra via dei Monti Tiburtini viale Castrense in direzione San Giovanni e tre via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi andando in direzione del Foro Italico sulla Flaminia code da via dei Monti al Raccordo Anulare sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Roma, caos e ingorghi del traffico: quando la volante di Arbore a 'Indietro tutta' trovò i tori sulla Nomentana ...in simil pelle e allora immaginammo le peripezie di un toro molto umano in pieno centro a Roma. ... per sbloccare il traffico, chiedemmo ai poliziotti di Volante 1 e Volante 2 di trovare la mamma del ...

Roma, bus e metro a rischio collasso mentre il traffico è alle stelle ... c'è la solita Atac, che ogni giorno per un motivo o per l'altro chiude stazioni - ieri Re di Roma -... dall'altra parte, del traffico, che è l'altro grande nodo del piano di rientro. C'è già, nei fatti,...

