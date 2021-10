Sulle chat di Telegram iniziano a comparire gli iban dei no-green pass per trasformare i gruppi «in movimenti» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È arrivato il tempo in cui, agli animatori dei movimenti no-green pass e no-vax su Telegram, la chat online non basta più. Ci vuole una maggiore visibilità mediatica e una maggiore organizzazione sul territorio. Ecco perché, su alcuni canali Telegram, si stanno diffondendo gli appelli – con tanto di iban dei leader di questi gruppi che si definiscono «pacifici, apolitici e apartitici» – a donare, affinché si possa dare alle proteste una cornice più formale all’interno di un movimento. LEGGI ANCHE > I no-vax che vogliono prelevare 500 euro dal proprio conto il 15 ottobre «per dare un avvertimento al sistema» iban movimento no-green pass, nelle chat si passa a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È arrivato il tempo in cui, agli animatori deino-e no-vax su, laonline non basta più. Ci vuole una maggiore visibilità mediatica e una maggiore organizzazione sul territorio. Ecco perché, su alcuni canali, si stanno diffondendo gli appelli – con tanto didei leader di questiche si definiscono «pacifici, apolitici e apartitici» – a donare, affinché si possa dare alle proteste una cornice più formale all’interno di un movimento. LEGGI ANCHE > I no-vax che vogliono prelevare 500 euro dal proprio conto il 15 ottobre «per dare un avvertimento al sistema»movimento no-, nellesia a ...

