Stankovic | “E’ già l’Inter di Inzaghi Ha il suo carattere Sheriff? Bisogna fare attenzione | io ne so qualcosa”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dejan, ex centrocampista di Inter e Lazio e attuale tecnico della Stella Rossa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dove ha trattato diversi temi, dal suo derby del cuore Lazio-Inter di sabato ad altro. Queste le sue parole: “Questa è giàdi Simone. Non lo vedete ildella squadra? Non lo vedete come rimontano le partite? Lui era così già vent’anni fa. Studiava ogni partita, conosceva ogni singolo difetto dei difensori. Così segnava, così li beffava. Simone era velocissimo? No. Aveva un grande fisico? No. Ma sapeva dove cercare falli, dove attaccare. E non parlo delle grandi partite, ma di quelle contro avversari che…vabbè, non faccio nomi, ma magari si poteva purea meno di studiarli. E invece lui era lì, a curare i particolari”. In che cosa vede la sua ...