Squid Game | un sito di propaganda nordcoreano punta l' indice sulla serie e il Sud immorale e corrotto

Un sito di propaganda nordcoreano ha elogiato Squid Game, dicendo che il dramma di Netflix ha evidenziato come la Corea del Sud, e la sua società capitalista, sia un luogo in cui "corruzione e canaglie immorali sono all'ordine del giorno". Il 12 ottobre il sito web di Arirang Meari ha pubblicato un articolo in coreano sul dramma Netflix, dichiarando che lo show riflette "la realtà della società capitalista", una "società diseguale in cui le persone vengono trattate come pedine di un gioco". La serie sudcoreana è stata presentata ...

