Sophie accusa Soleil su un retroscena prima del GF Vip | “Ti sei fatta mandare il copione via email” VIDEO

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)Codegoni controSorge Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il nono appuntamento del Grande Fratello Vip 6. In quell’occasione l’ex tronistaCodegoni hato apertamenteSorge di essersi affidata ad un autore del reality show Mediaset per la realizzazione della clip di presentazione del programma alla quale sta L'articolo proviene da KontroKultura.

... confrontandosi con Aldo Montano, afferma di essere confuso su Sophie poiché appoggiata da Fabrizio Corona. Con Nicola Pisu ha invece lanciato una accusa nei riguardi degli autori, in cui fa capire ...
Dopo aver 'scaricato' Gianmaria perché indeciso, la concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto accenno al suo ultimo amore: si tratterebbe di Corona ...
Durante uno sfogo con Nicola Pisu, Gianmaria Antinolfi rivela che durante la clip di presentazione per partecipare al "Grande Fratello VIp" gli autori lo avrebbero costretto a dire alcune cose senza i ...