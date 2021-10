Serie A, No Vax presenti? Sì, ma il 98% dei calciatori è completamente vaccinato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Serie A si appresta a ripartire dopo la sosta per le Nazionali, mentre inizia sempre di più a farsi strada la situazione dei No Vax all’interno delle squadre. Dal 15 ottobre, infatti, entrerà in vigore l’obbligo del Green Pass in tutta Italia anche per i lavoratori, quindi anche gli stessi calciatori dovranno esibirlo sul posto di lavoro. In Inghilterra si parla di un tasso di vaccinazione tra i professionisti del football davvero basso, che si attesta intorno al cinquanta percento. In Italia la situazione e il tasso di vaccinazione parrebbe essere notevolmente migliore con il novantotto percento dei giocatori che ha completato il ciclo vaccinale. Una situazione estremamente positiva che toglie un problema alle società di calcio della massima Serie italiana. Ecco un viaggio nella Serie A dei No Vax: creature “rare” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) LaA si appresta a ripartire dopo la sosta per le Nazionali, mentre inizia sempre di più a farsi strada la situazione dei No Vax all’interno delle squadre. Dal 15 ottobre, infatti, entrerà in vigore l’obbligo del Green Pass in tutta Italia anche per i lavoratori, quindi anche gli stessidovranno esibirlo sul posto di lavoro. In Inghilterra si parla di un tasso di vaccinazione tra i professionisti del football davvero basso, che si attesta intorno al cinquanta percento. In Italia la situazione e il tasso di vaccinazione parrebbe essere notevolmente migliore con il novantotto percento dei giocatori che ha completato il ciclo vaccinale. Una situazione estremamente positiva che toglie un problema alle società di calcio della massimaitaliana. Ecco un viaggio nellaA dei No Vax: creature “rare” ...

Advertising

dellorco85 : La #Meloni da mesi strizza l'occhio ai No Vax e fa una battaglia #NoGreenPass parlando di dittatura, alzando i toni… - Sercit1 : Green Pass obbligatorio, la Salernitana ha 5 giocatori no vax: è record in serie A - mistermeo : RT @flaviaamabile: Qui è dove arriva una prima serie di colpi di manganello contro me e una fotografa oltre che contro alcuni no vax. Si… - AlessandroTumi : RT @dellorco85: La #Meloni da mesi strizza l'occhio ai No Vax e fa una battaglia #NoGreenPass parlando di dittatura, alzando i toni. Poi sc… - ilbianconerocom : Serie A, i No Vax non mollano: solo 7 squadre hanno tutti i giocatori vaccinati! E la Juve...… -