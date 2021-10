Scontri a Roma, denunciate altre 24 persone: 15 di loro hanno partecipato all’assalto alla Cgil (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Resistenza e violenza aggravata in concorso e manifestazione non autorizzata. Con queste accuse 24 persone che hanno partecipato attivamente agli Scontri di sabato a Roma sono state identificate e denunciate. Sul loro conto stamane i carabinieri del nucleo informativo di Roma hanno depositato un’informativa in Procura. Di queste 24 persone, sarebbero una quindicina quelle che hanno partecipato all’assalto alla sede nazionale della Cgil. Per loro le accuse sono ancora più gravi. I pm Romani procedono per devastazione, occupazione e danneggiamento. Stando alle informazioni disponibili, queste 24 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Resistenza e violenza aggravata in concorso e manifestazione non autorizzata. Con queste accuse 24cheattivamente aglidi sabato asono state identificate e. Sulconto stamane i carabinieri del nucleo informativo didepositato un’informativa in Procura. Di queste 24, sarebbero una quindicina quelle chesede nazionale della. Perle accuse sono ancora più gravi. I pmni procedono per devastazione, occupazione e danneggiamento. Stando alle informazioni disponibili, queste 24 ...

