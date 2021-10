Quando la Madonna di Fatima guarì Padre Pio sorvolando il suo convento (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C’è un episodio assai particolare e sconosciuto a molti, che coinvolge il Santo Frate di Pietralcina, guarito in modo prodigioso dalla Madonna di Fatima, mentre sorvolava, letteralmente, su San Giovanni Rotondo. Quella visita inaspettata lo aveva emozionato così tanto, che la Madonna non poteva andarsene lasciando quel figlio a lei così devoto, senza la Sua L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C’è un episodio assai particolare e sconosciuto a molti, che coinvolge il Santo Frate di Pietralcina, guarito in modo prodigioso dalladi, mentre sorvolava, letteralmente, su San Giovanni Rotondo. Quella visita inaspettata lo aveva emozionato così tanto, che lanon poteva andarsene lasciando quel figlio a lei così devoto, senza la Sua L'articolo proviene da La Luce di Maria.

