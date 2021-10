Panico nella metro di Roma: chiede l’elemosina, poi estrae un coltello e minaccia i passeggeri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prima ha chiesto l’elemosina ad alcuni passeggeri che si trovavano in una delle carrozze della metro B, poi quando uno di loro si è rifiutato, l’uomo ha pensato bene di estrarre un coltello a serramanico. E come se non bastasse, ha continuato a brandirlo nei confronti dei pendolari pretendendo con forza “un’offerta”. Sono stati attimi di Panico quelli vissuti ieri pomeriggio all’interno di un vagone della metropolitana della Linea B. minaccia i viaggiatori con un coltello e “pretende” un’offerta Arrivati alla fermata Termini, all’apertura delle porte del vagone, i passeggeri sono usciti fuggendo all’impazzata richiamando allo stesso tempo l’attenzione delle guardie particolari giurate, presenti sulla banchina, che a loro volta hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prima ha chiestoad alcuniche si trovavano in una delle carrozze dellaB, poi quando uno di loro si è rifiutato, l’uomo ha pensato bene di estrarre una serramanico. E come se non bastasse, ha continuato a brandirlo nei confronti dei pendolari pretendendo con forza “un’offerta”. Sono stati attimi diquelli vissuti ieri pomeriggio all’interno di un vagone dellapolitana della Linea B.i viaggiatori con une “pretende” un’offerta Arrivati alla fermata Termini, all’apertura delle porte del vagone, isono usciti fuggendo all’impazzata richiamando allo stesso tempo l’attenzione delle guardie particolari giurate, presenti sulla banchina, che a loro volta hanno ...

Advertising

CorriereCitta : Panico nella metro di Roma: chiede l’elemosina, poi estrae un coltello e minaccia i passeggeri - atacilpmoc : No raga, sarà una canzone no? panico. Ci sono mille teorie nella mia tl mi sto prendendo male (in senso buono)???? - rollerseok : 3j nella stessa stanza con le cose da bere caos panico - EllieandMirko : Quando ripeto nella mia cameretta: Leopardi spostati. Quando devo ripetere davanti a qualcuno: Panico, ansia, comi… - vibezxgio : nella speranza che questi quattro giorni di panico di studio siano finiti e che da domani alle 20.00 sarò già bella… -