Norvegia, attacco con arco e frecce: diversi morti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un attacco condotto con arco e frecce nella città di Kongsberg in Norvegia, a 80 chilometri da Oslo. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Oeyvind Aas, spiegando che un uomo è stato fermato e che "ha agito da solo". "Diverse persone sono rimaste ferite e molte sono morte", ha detto Aas senza quantificare il numero delle vittime. L'articolo proviene da Italia Sera.

