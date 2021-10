Michela Giraud lancia una linea di t-shirt per sostenere le persone con disturbo dello spettro autistico (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A breve la vedremo come co-conduttrice de Le Iene. Nel frattempo, prosegue la sua avventura al timone di Comedy Central News (CNN). Michela Giraud è un vero vulcano creativo che ora è anche protagonista di una capsule collection di T-shirt Persona by Marina Rinaldi. L’artista, tuttavia, ha scelto di destinare il suo compenso per averle firmate ad una causa specifica. Una causa che sostenga le persone affette dallo spettro autistico. Michela Giraud, a sostengo della neurodiversità Da martedì 12 ottobre chiunque ha la possibilità acquistare sul sito web Persona una nuova linea di t-shirt. Quest’ultima vede al centro i tre motti iconici di Michela Giraud: “Body shape: gabbiano”, “Ciaciona ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A breve la vedremo come co-conduttrice de Le Iene. Nel frattempo, prosegue la sua avventura al timone di Comedy Central News (CNN).è un vero vulcano creativo che ora è anche protagonista di una capsule collection di T-Persona by Marina Rinaldi. L’artista, tuttavia, ha scelto di destinare il suo compenso per averle firmate ad una causa specifica. Una causa che sostenga leaffette dallo, a sostengo della neurodiversità Da martedì 12 ottobre chiunque ha la possibilità acquistare sul sito web Persona una nuovadi t-. Quest’ultima vede al centro i tre motti iconici di: “Body shape: gabbiano”, “Ciaciona ...

