Lutto per Morgan, addio all'amico Max Quinque: il ricordo su Instagram

Una triste notizia ha raggiunto Morgan, attualmente impegnato nelle prove per il debutto a Ballando con le stelle: Max Quinque, suo grande amico e fotografo che ha collaborato diverse volte con lui e i Bluvertigo è morto. È stato lo stesso cantante a darne notizia con un lungo post su Instagram in cui ha voluto ricordare l'amico e alcuni degli aneddoti che hanno scandito il loro rapporto, fatto di chiacchierate, lavoro e momenti di relax: "Per me potrebbe essere ricordato come 'il fotografo che odiava la cassa dritta", ha detto. 

L'addio di Morgan a Max Quinque

"In tutta la mia vita Max è la persona più 'parlante' che abbia mai incontrato – ricorda Morgan – Era simpaticissimo, parlava, ma tanto, tanto, più di me, e non so se mi spiego. Sapeva tutto, era veramente colto.

