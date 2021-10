Lucano e i suoi fratelli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo la condanna dell'ex sindaco di Riace a 13 anni e due mesi, si sono levate alte le proteste di sinistra e media. Ma non è l'unico «campione del bene» ad aver abusato del proprio ruolo. Altro esempio è Luca Casarini, incensato testimonial dell'accoglienza di alcune Ong nel Mediterraneo per cui l'accoglienza diventa business. Lo arrestano dopo un controllo casuale. Finisce in cella, ma qualcosa non torna. È dietro le sbarre, eppure risulta ospite anche di ben tre centri d'accoglienza. Ogni mattina, dunque, triplice firma farlocca. Con lo Stato che paga anche per gli avatar. È il tunisino uno e trino. O meglio: uno dei 1.200 migranti fantasma ospitati dalla caritatevole associazione culturale che gestiva 15 centri di accoglienza tra la provincia di Agrigento e Caltanissetta. Negli ultimi anni, aveva moltiplicato per cinque il fatturato. Truffa milionaria, accusano i magistrati. Falsi ... Leggi su panorama (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo la condanna dell'ex sindaco di Riace a 13 anni e due mesi, si sono levate alte le proteste di sinistra e media. Ma non è l'unico «campione del bene» ad aver abusato del proprio ruolo. Altro esempio è Luca Casarini, incensato testimonial dell'accoglienza di alcune Ong nel Mediterraneo per cui l'accoglienza diventa business. Lo arrestano dopo un controllo casuale. Finisce in cella, ma qualcosa non torna. È dietro le sbarre, eppure risulta ospite anche di ben tre centri d'accoglienza. Ogni mattina, dunque, triplice firma farlocca. Con lo Stato che paga anche per gli avatar. È il tunisino uno e trino. O meglio: uno dei 1.200 migranti fantasma ospitati dalla caritatevole associazione culturale che gestiva 15 centri di accoglienza tra la provincia di Agrigento e Caltanissetta. Negli ultimi anni, aveva moltiplicato per cinque il fatturato. Truffa milionaria, accusano i magistrati. Falsi ...

Don Luigi Di Liegro, il prete dei poveri ... Era dai suoi scritti che emergeva il difficile rapporto con il Vaticano: "bisogna aiutare una ... Non era ancora il tempo della complessità amministrativa dei casi di Mimmo Lucano e Simone Strozzi, non ...

Lucano e i suoi fratelli Panorama Donnavventura alla scoperta della Basilicata: Matera e il Volo dell'angelo Questa perla nostrana si trova in Basilicata, la piccola regione dell’Italia meridionale bagnata da due mari, Ionio e Tirreno. È nel 1993 che i Sassi di Matera divengono Patrimonio mondiale dell’Unesc ...

Vito Mollica, il ritorno nella «sua» Firenze: un ristorante di lusso nella casa di Beatrice Se non fosse per la statua di Cosimo de’ Medici che qui abitò, l’ingresso del nuovo ristorante di Vito Mollica fa sobbalzare per una somiglianza col precedente ai limiti del déjà vu. Lo chef lucano ma ...

