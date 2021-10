LIVE Sinner-Fritz 4-6 0-3, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’azzurro perde il servizio a inizio secondo set! (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA DEVE FARE JANNIK Sinner AD Indian Wells PER DIVENTARE TOP10 AD-40 Sul nastro il rovescio lungolinea di Sinner. 40-40 BACK DI ROVESCIO PAZZESCO DI Fritz! Sinner prova a trovare gli angoli ma l’americano si apre il campo con il diritto diagonale e piazza una gran palla corta. 30-40 PALLA BREAK Sinner! l’azzurro prova a caricarsi chiudendo con il diritto diagonale in avanzamento. 30-30 Lento in uscita dal servizio l’americano. 30-15 Risposta profonda di diritto di Sinner. 30-0 Prima esterna di Fritz. 15-0 Ace dell’americano. 0-4 ALTRO BREAK DI Fritz! Malissimo Sinner che non trova il passante ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA DEVE FARE JANNIKADPER DIVENTARE TOP10 AD-40 Sul nastro il rovescio lungolinea di. 40-40 BACK DI ROVESCIO PAZZESCO DIprova a trovare gli angoli ma l’americano si apre il campo con il diritto diagonale e piazza una gran palla corta. 30-40 PALLA BREAKprova a caricarsi chiudendo con il diritto diagonale in avanzamento. 30-30 Lento in uscita dall’americano. 30-15 Risposta profonda di diritto di. 30-0 Prima esterna di. 15-0 Ace dell’americano. 0-4 ALTRO BREAK DI! Malissimoche non trova il passante ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Fritz 4-6 Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’azzurro annulla quattro chance ma l’americano vince il… - zazoomblog : LIVE Sinner-Fritz 3-2 Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: scambio di break nel primo set! - #Sinner-Fritz… - zazoomblog : LIVE Sinner-Fritz 4-3 Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: break di vantaggio per l’azzurro! - #Sinner-Fritz… - zazoomblog : LIVE Sinner-Fritz 4-5 Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: controbreak dell’americano! L’azzurro deve allungare il… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Fritz 2-2 ottavi di finale Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Fritz… -