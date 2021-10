Leggi su chenews

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Qual è il limite relativo al prelievo a proposito dele del: ecco di cosa si tratta, dettagli e particolari(fonte foto: AdobeStock)Tutti gli argomenti e le tematiche inerenti alla disponibilità economica, ai prelievi e quant’altro sono sempre di grande attenzione e sono in tanti a chiedersi quali possano essere i limiti massimi a proposito del prelievo per quel che riguarda ile il: di cosa si tratta, dettagli e particolari a tal proposito. Tale argomento è legato all’utilizzo del contante che, come noto è stato via via e nel corso del tempo ridotto. È importante tener presente che ad oggi e sino al 31 dicembre 2021, il limite previsto è pari a 1,999,99 euro. Lo stesso limite poi poi ...