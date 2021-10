La ricetta di The Good Lobby e Transparency per i finanziamenti ai partiti: “Database aperto sui finanziatori e rafforzare 2xmille” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non solo il rafforzamento del 2xmille ma anche la creazione di un Database aperto su modello britannico e la pubblicazione di informazioni omogenee sui finanziatori. Queste alcune delle richieste avanzate da The Good Lobby e Transparency International Italia alla luce dell’inchiesta “Lobby Nera” di Fanpage, che ha portato la procura di Milano a indagare l’esponente di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza insieme a Roberto Jonghi Lavarini per finanziamento illecito e riciclaggio in merito alla campagna elettorale del partito guidato da Giorgia Meloni per le comunali nel capoluogo lombardo. Un insieme di proposte con cui le due organizzazioni, da tempo impegnate a monitorare il finanziamento della politica e l’impiego dei fondi da parte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non solo il rafforzamento delma anche la creazione di unsu modello britannico e la pubblicazione di informazioni omogenee sui. Queste alcune delle richieste avanzate da TheInternational Italia alla luce dell’inchiesta “Nera” di Fanpage, che ha portato la procura di Milano a indagare l’esponente di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza insieme a Roberto Jonghi Lavarini per finanziamento illecito e riciclaggio in merito alla campagna elettorale del partito guidato da Giorgia Meloni per le comunali nel capoluogo lombardo. Un insieme di proposte con cui le due organizzazioni, da tempo impegnate a monitorare il finanziamento della politica e l’impiego dei fondi da parte dei ...

