Insigne | svelata la squadra che lo sta cercando

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto dell'incontro avvenuto tra, il procuratore e gli americani a Napoli. Erano presenti Lino Di Cuollo, vice presidente della MLS, e Andrea D'Amico, intermediario che ha curato anche le operazioni Napoli-Osimhen e la cessione di Giovinco in America.-Napoli-Rinnovo Il club interessato dovrebbe essere il Toronto, in quanto al pranzo era presente anche un dirigente del club canadese che milita in MLS.sta pensando al suo futuro, restare a Napoli esclusivamente per amore vorrebbe dire rinunciale all'ultimo, stellare, contratto della vita.

Sono 5 gli italiani presenti tra i 30 finalisti per la corsa al Pallone d'Oro. Il prestigioso premio conferito da France Football conferito al miglior calciatore vede in lizza tra gli italiani Nicolò ...L'origine del gol di Rrahmani è stata candidamentedal tecnico nel post Fiorentina - Napoli. La finta discussione trae Zielinski "L'abbiamo copiata dal Borussia Dortmund. Il mio staff me l'ha mostrata e io ho detto: "ok, copiamola"". ...L’agente Pisacane: «Abbiamo avuto solamente un incontro per discutere di possibili investimenti immobiliari di Lorenzo negli Stati Uniti. Di altro non abbiamo parlato». Vincenzo Pisacane vuole chiarir ...“ Ho sentito alcune voci che accostavano Insigne in alcuni dei top club di MLS. Vorrei smentire la vicenda, l’incontro di ieri tra il capitano del Napoli ed il suo agente non era assolutamente per dis ...