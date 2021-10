Il fondo KKR saluta i suoi fondatori Tutte le ragioni dell’addio

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La società di private equity KKR. Henry Kravis e George Roberts, rispettivamente di 77 e 78 anni, sono infatti in procinto di lasciare il loro ruolo di manager, mantenendo però quello di co-presidenti esecutivi nel consiglio dell’azienda. L’annuncio è arrivato attraverso una nota della stessa società, in cui i due cugini spiegano come “non potremmo essere più orgogliosi di ciò che abbiamo costruito per supportare le aziende e servire i nostri clienti negli ultimi quattro decenni e mezzo”. Dopo gli studi al Cleramont Men’s College alla fine degli anni Sessanta, Kravis e Roberts si ritrovarono a lavorare uno a fianco all’altro nella banca di investimenti Bear Stearns. La svolta professionale arriva nel 1976, quando insieme Jerome Kohlberg decidono di fondare la società di private equity che prenderà il nome dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : fondo KKR

Il Sole 24 ORE

Henry Kravis e George Roberts stanno per lasciare i loro ruoli di manager in KKR, il fondo di private equity che loro stessi hanno fondato.