I portuali di Trieste: «Bloccheremo tutte le operazioni al porto ma niente scontri con la polizia» – L'intervista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non hanno intenzione di fare un passo indietro. I portuali di Trieste sono determinati e disposti a tutto pur di non esibire dal 15 ottobre il Green pass per andare a lavorare. Sono pronti a bloccare il porto, a mettersi contro tutto e tutti e, dunque, a rischiare anche il loro posto di lavoro. Non hanno accettato nemmeno che fossero le aziende a pagare loro i tamponi così da presentarsi muniti di certificazione verde anti-Covid da venerdì prossimo. «Dal 15 ottobre il porto di Trieste non sarà operativo a partire dalle 7. Vedremo cosa fare quando saremo lì. Questo Green pass è incostituzionale, un ricatto dello Stato italiano che vuole portare le persone a vaccinarsi. Questo "accomodamento" (quello dei tamponi gratuiti pagati dalle aziende, ndr) creato per i lavoratori portuali non è ...

