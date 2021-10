Green pass per i portuali, il Viminale: “Le imprese valutino tamponi gratis”. E’ polemica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – Green pass obbligatorio sul lavoro, le imprese del settore portuale ”valutino di mettere a disposizione del personale” sprovvisto del certificato verde “test molecolari o antigenici rapidi gratuiti”. Così il Viminale in una circolare inviata ai prefetti in quanto si rischia “una grave compromissione dell’operatività degli scali”. Nel corso di una riunione di coordinamento interministeriale convocata dalla Presidenza del Consiglio sulle attività in ambito portuale ”è stata condivisa l’esigenza di procedere, con il coinvolgimento della rete prefettizia, a un immediato monitoraggio dei dipendenti effettivamente sprovvisti della suddetta certificazione, interessando i rispettivi datori di lavoro tramite le autorità di sistema Portuale (Adsp)”, si legge nella circolare. ”Ciò al fine di disporre di un ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma –obbligatorio sul lavoro, ledel settore portuale ”di mettere a disposizione del personale” sprovvisto del certificato verde “test molecolari o antigenici rapidi gratuiti”. Così ilin una circolare inviata ai prefetti in quanto si rischia “una grave compromissione dell’operatività degli scali”. Nel corso di una riunione di coordinamento interministeriale convocata dalla Presidenza del Consiglio sulle attività in ambito portuale ”è stata condivisa l’esigenza di procedere, con il coinvolgimento della rete prefettizia, a un immediato monitoraggio dei dipendenti effettivamente sprovvisti della suddetta certificazione, interessando i rispettivi datori di lavoro tramite le autorità di sistema Portuale (Adsp)”, si legge nella circolare. ”Ciò al fine di disporre di un ...

