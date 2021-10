Green pass, Commissione Garanzia: revocare scioperi (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato una nota al ministro dell'Interno esprimendo "particolare preoccupazione" in merito agli scioperi generali proclamati dalla Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi federati italiani dal 15 al 20 Ottobre, invitando questi ultimi a revocare le agitazioni. In particolare la Commissione segnala "il possibile verificarsi, alla luce del delicato contesto sociale, di gravi comportamenti illeciti". Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladidell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato una nota al ministro dell'Interno esprimendo "particolare preoccupazione" in merito agligenerali proclamati dalla Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi federati italiani dal 15 al 20 Ottobre, invitando questi ultimi ale agitazioni. In particolare lasegnala "il possibile verificarsi, alla luce del delicato contesto sociale, di gravi comportamenti illeciti".

