GF Vip | Sophie pensa ancora a Fabrizio Corona?

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)Codegoni si lascia andare a delle confidenze molto private con Miriana Trevisan e rivela cheal suo ultimo flirt fuori dalla casa: “Era molto più grande di me”. Negli ultimi giorni non si fa che parlare del flirt in corso all’interno della casa traCodegoni e Gianmaria Antinolfi. Un flirt già messo in crisi dalle titubanze di lui visto che fuori dalla casa lo Articolo completo: dal blog SoloDonna