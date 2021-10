Export vini lombardi +11 | 7% nei primi 6 mesi del 2021 | soddisfatto Fontana

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) MILANO – “L’deisegna un importante +11,7% neiseidel. Un ottimo segnale di ripresa all’insegna dell’eccellenza per uno dei settori più rappresentativi e apprezzati del nostro Paese”. Lo afferma Attilio, presidente della Regionea. Dal 17 al 19 ottobre a Verona è in programma ‘taly Special Edition’, e per“laa sarà grande protagonista con i suoi Consorzi Viticoli che hanno nella qualità il comune denominatore”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

baratto_m : RT @FontanaPres: L’export dei vini lombardi segna un importante +11,7% nei primi sei mesi del 2021. Un ottimo segnale di ripresa all'insegn… - Alsaleh23357005 : RT @FontanaPres: L’export dei vini lombardi segna un importante +11,7% nei primi sei mesi del 2021. Un ottimo segnale di ripresa all'insegn… - FontanaPres : L’export dei vini lombardi segna un importante +11,7% nei primi sei mesi del 2021. Un ottimo segnale di ripresa all… - CamCom_gov : Opportunità in Danimarca per i prodotti alimentari e i vini parmensi: se ne parla il 14 ottobre prossimo nel corso… - LaStampa : Nel mondo piace bere i vini biellesi: l’export cresce del 16% -

Ultime Notizie dalla rete : Export vini

la Repubblica

- Target: 16,72 euro - Negazione: 14,22 euro - RSI (14): neutrale Masi Agricola Masi Agricola scatta in avanti grazie ai dati sull'di: nei primi sette mesi del 2021 sono in rialzo del 10,...Masi Agricola +5,6% scatta in avanti grazie ai dati sull'di: nei primi sette mesi del 2021 sono in rialzo del 10,3% a/a, tornando sui livelli del 2019. Molto bene soprattutto gli ordini dagli USA (+16%). Masi Agricola realizza circa l'80% dei ...MILANO - "L’export dei vini lombardi segna un importante +11,7% nei primi sei mesi del 2021. Un ottimo segnale di ripresa all'insegna dell'eccellenza per ...Parla l’ad Massimo Romani: «Crescita del 15 per cento e fatturato a 400 milioni nel 2021, vogliamo fare acquisizioni». Botter ha registrato nel 2020 un fatturato di 230 milioni di euro, con un livello ...