Con il Green Pass obbligatorio i vaccinati aumenteranno anche se lentamente | dice Ricciardi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato un Dpcm (decreto del presidente del Consiglio) che contiene le linee guida sui controlli del Green Pass per i dipendenti della pubblica amministrazione a partire dal prossimo 15 ottobre, quando il certificato verde diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico sia del privato. Ci sarà una app ad hoc, ma non si potrà conservare il Qr code per ragioni di privacy. Eppure il problema è che da quando il governo ha annunciato l'obbligo, il numero delle somministrazioni giornaliere del vaccino è cresciuto, ma di poco. «L'effetto Green Pass» si è visto solo nella terza settimana di settembre, poi la curva delle prime dosi si è abbassata. E dall'inizio di ottobre è tornata ai livelli di febbraio 2021, la prima fase della campagna ...

