Caro Porro | per mio padre con l’Alzheimer il green pass è una tragedia

Dottor Porro, sono un libero professionista di 53 anni sposato con 5 figli. Le scrivo per metterlo al corrente cosa comporta l'entrata in vigore tra due giorni del green pass. Da circa 7 anni ho sotto contratto una badante che ha assistito sino a 2 anni fa mia madre malata di Alzheimer ed oggi assiste mio padre anch'esso affetto dalla stessa terribile malattia che ora è allettato e ha bisogno di un'assistenza H24. Le lascio immaginare le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare da 12 anni a questa parte (ovvero da quando sono comparsi i primi sintomi prima a mia madre poi a mio padre) e stiamo tuttora affrontando a causa di questa orribile malattia. Parlando oggi con il mio commercialista mi è stato detto che con l'entrata in vigore della nuova legge, avendo una badante che non è vaccinata, anche se ...

