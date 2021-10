Boomdabash: l’album “Don’t Worry – Best Of” è disco di platino (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Grande successo per i Boomdabash: il greatest hits “Don’t Worry – Best Of” viene certificato disco di platino dalla FIMI/GFK. Uscito su etichetta Soulmatical Music/Polydor (Universal Music Italy) il disco è una specialissima raccolta tra inediti e grandi successi della band che ripercorre i loro primi 15 anni di carriera. Don’t Worry (Best Of 2005-2020), imperdibile collection include ben 22 brani. Accanto al singolo omonimo “Don’t Worry” che ha titolato l’intero progetto, e a “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi, all’interno della raccolta non mancano le più grandi hit degli ultimi anni come “Mambo salentino”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Grande successo per i: il greatest hits “Of” viene certificatodidalla FIMI/GFK. Uscito su etichetta Soulmatical Music/Polydor (Universal Music Italy) ilè una specialissima raccolta tra inediti e grandi successi della band che ripercorre i loro primi 15 anni di carriera.Of 2005-2020), imperdibile collection include ben 22 brani. Accanto al singolo omonimo “” che ha titolato l’intero progetto, e a “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi, all’interno della raccolta non mancano le più grandi hit degli ultimi anni come “Mambo salentino”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, ...

