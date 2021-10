Amici 2021: la produzione del talent zittisce Flaza mostrando i video integrali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante una puntata di Amici 21, l’allieva di canto Flaza si è trovata al centro del palco a giustificare i suoi comportamenti sbagliati durante la settiMana di lavoro in casa. Il mancato pentimento della cantante ha fatto perdere la pazienza perfino a Maria De Filippi, di solito molto lasciva e protettiva verso la classe. La conduttrice le ha spiegato a chiare lettere che ci sono tanti altri talent in cui può recarsi se non vuole rispettare il regolamento del suo programma. Ovviamente la ramanzina ricevuta non ha avuto l’effetto desiderato e la giovane, rientrata negli alloggi degli allievi a seguito della sospensione della maglia da parte della sua insegnante Lorella Cuccarini, parlando con Inder, ha inveito verso la produzione dello show di Canale 5. Flaza viene smentita dalla redazione di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante una puntata di21, l’allieva di cantosi è trovata al centro del palco a giustificare i suoi comportamenti sbagliati durante la settiMana di lavoro in casa. Il mancato pentimento della cantante ha fatto perdere la pazienza perfino a Maria De Filippi, di solito molto lasciva e protettiva verso la classe. La conduttrice le ha spiegato a chiare lettere che ci sono tanti altriin cui può recarsi se non vuole rispettare il regolamento del suo programma. Ovviamente la ramanzina ricevuta non ha avuto l’effetto desiderato e la giovane, rientrata negli alloggi degli allievi a seguito della sospensione della maglia da parte della sua insegnante Lorella Cuccarini, parlando con Inder, ha inveito verso ladello show di Canale 5.viene smentita dalla redazione di ...

Advertising

repubblica : Il Tar boccia il medico No Vax Mariano Amici: sospeso, senza stipendio e non sarà reintegrato [di Lorenzo D'Albergo] - ippolito923 : RT @DavPoggi: noi quel castello di menzogne lo faremo #CADERE !!! Vaccini, Dott. Amici: la verità non può essere nascosta a lungo, il caste… - dg080310 : RT @DavPoggi: noi quel castello di menzogne lo faremo #CADERE !!! Vaccini, Dott. Amici: la verità non può essere nascosta a lungo, il caste… - stagliacollo : RT @DavPoggi: noi quel castello di menzogne lo faremo #CADERE !!! Vaccini, Dott. Amici: la verità non può essere nascosta a lungo, il caste… - zazoomblog : “Amici 21” Anna Pettinelli elimina Inder anche Flaza a rischio: il motivo - #“Amici #Pettinelli #elimina #Inder -