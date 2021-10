Al via con le Mad anche per iscritti in Graduatoria… Docenti.it (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arriva il passo indietro del Miur sulla nota emanata mesi fa, riguardo MAD e GPS. Emanata la nota che permette ai Docenti iscritti in Graduatoria GPS e graduatorie di istituto la possibilità di inviare la Messa a Disposizione. La nota del 27 settembre 2021 emanata dal Ministero autorizza i Docenti già inseriti in GPS o graduatorie di istituto a L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arriva il passo indietro del Miur sulla nota emanata mesi fa, riguardo MAD e GPS. Emanata la nota che permette aiin Graduatoria GPS e graduatorie di istituto la possibilità di inviare la Messa a Disposizione. La nota del 27 settembre 2021 emanata dal Ministero autorizza igià inseriti in GPS o graduatorie di istituto a L'articolo .

