Afghanistan, una docente chiede aiuto via Messenger: “Portatemi via da qui” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dall‘Afghanistan una docente e attivista per i diritti umani ha contattato via Messenger la redazione della rivista italiana Vanity Fair per chiedere aiuto. Il Paese da agosto è di nuovo in mano ai talebani. Nonostante le promesse di rispettare i diritti delle donne, di fatto le stanno escludendo da lavoro e istruzione. Afghanistan, la disperazione di Jamila: “Portatemi via da qui” Jamila, nome di fantasia della donna, vive in Afghanistan ed è da sempre impegnata contro il terrorismo e in difesa della libertà e della democrazia. Grazie al suo impegno come attivista ha avuto modo di conoscere persone al di fuori del suo Paese. Ora sta chiedendo aiuto a chiunque abbia conosciuto per essere portata via da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dall‘unae attivista per i diritti umani ha contattato viala redazione della rivista italiana Vanity Fair perre. Il Paese da agosto è di nuovo in mano ai talebani. Nonostante le promesse di rispettare i diritti delle donne, di fatto le stanno escludendo da lavoro e istruzione., la disperazione di Jamila: “via da qui” Jamila, nome di fantasia della donna, vive ined è da sempre impegnata contro il terrorismo e in difesa della libertà e della democrazia. Grazie al suo impegno come attivista ha avuto modo di conoscere persone al di fuori del suo Paese. Ora standoa chiunque abbia conosciuto per essere portata via da ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #11ottobre #Afghanistan al MAO di #Torino ho visto questa maiolica persiana del 16mo secolo, quindi in piena islami… - Palazzo_Chigi : Oggi #12ottobre, nell’ambito del #G20Italy, alle ore 13 si svolgerà, in videoconferenza, la riunione straordinaria… - Agenzia_Ansa : Al via a Doha i colloqui tra i talebani e una delegazione dell'Ue e una rappresentanza degli Stati Uniti. Tra i tem… - danieleviotti : Indovinate un po’? Per una notizia buona che arriva dall’Europa ce n’è una che preoccupa. Una economica e una, indo… - Radio1Rai : ??#Radioanchio @MarinaSereni viceministro Esteri #G20 #Afghanistan: “Nessuno per ora riconosce il governo dei taleba… -