Wenger | «Ipotesi fuorigioco automatico a Qatar 2022»

(Di martedì 12 ottobre 2021) La segnalazione delpotrebbe avvenire in “nel”, in occasione dei Mondiali organizzati in. E’ la visione futuristica suggerita da Arsène, responsabile dello sviluppo mondiale del calcio per la FIFA. “Ci sono buone possibilità che ilvenga automatizzato nel?, ha detto l’ex allenatore dell’Arsenal durante un incontro con la L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wenger Ipotesi

Goal.com

...cancellerebbe la storia della competizione più bella del mondo" dice l'ex Milan ROMA - "L'... Tutto ciò è un'assurdità e non mi aspettavo il parere favorevole di una persona come Arsene. E'...Altro parere illustre di un ex campionissimo relativamente all'del Mondiale di calcio ogni due anni anziché ogni quattro. Dopo quanto affermato nelle ... Ricordiamo che Arsene, ex manager ...Altro parere illustre di un ex campionissimo relativamente all'ipotesi del Mondiale di calcio ogni due anni anziché ogni quattro. Dopo quanto affermato nelle scorse ore dall'ex c ampione tedesco Phili ...Lorenzo Pastuglia 04 ottobre 2021 a. a. a. I Mondiali di calcio ogni due anni invece che quattro. Una Coppa del Mondo più frequente darebbe loro più possibilità di partecipare e uno stimolo a investir ...