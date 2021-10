Traumi alla testa | un test rapido valuta eventuali lesioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Traumi alla

Adnkronos

... cioè nei luoghi in cui le persone subiscono lesionitesta e necessitano di una valutazione ... " Ridurre il tempo tra la lesione e la diagnosi è un fattore critico nel trattamento dei...Uomini e donne, di tutte le età, devastati dai debiti o da altri, con carriere distrutte, ... in versioni riviste e corrette di giochi infantili, come Un due, tre stella il tirofune o 'il ...Milano, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Un test rapido per valutare, attraverso un prelievo di sangue, le persone che dopo un trauma alla testa potrebbero avere ri ...Eleonora Pedron era in auto con suo padre morto in quell'incidente. Anche sua sorella è morta per un incidente e guidava sua madre ...