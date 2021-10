Trasporto scolastico, nel 2021 servizi incrementati del 49% (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’AIR ha presentato questa mattina al tavolo di coordinamento convocato dalla Prefettura di Avellino per il monitoraggio sullo stato di attuazione del piano operativo Scuola/Trasporti i numeri relativi al piano di mobilità su gomma messo in campo con la ripresa in presenza delle attività scolastiche. All’incontro convocato dal Prefetto Spena, l’ingegnere Carmine Alvino, gestore dei trasporti, e l’ingegnere Serenella Matarazzo, capo unità organizzativa tecnica, hanno esaustivamente rappresentato l’enorme impegno di AIR – evidenziato anche da Comune, Provveditorato e Prefettura – sia in termini di mezzi sia di uomini, allo scopo di garantire la maggiore sicurezza possibile, tenendo conto delle istanze sollecitate al tavolo. Rispetto ai 4.500 utenti che quotidianamente raggiungono il capoluogo irpino – per il 90% studenti – e alle norme anti-covid che prevedono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’AIR ha presentato questa mattina al tavolo di coordinamento convocato dalla Prefettura di Avellino per il monitoraggio sullo stato di attuazione del piano operativo Scuola/Trasporti i numeri relativi al piano di mobilità su gomma messo in campo con la ripresa in presenza delle attività scolastiche. All’incontro convocato dal Prefetto Spena, l’ingegnere Carmine Alvino, gestore dei trasporti, e l’ingegnere Serenella Matarazzo, capo unità organizzativa tecnica, hanno esaustivamente rappresentato l’enorme impegno di AIR – evidenziato anche da Comune, Provveditorato e Prefettura – sia in termini di mezzi sia di uomini, allo scopo di garantire la maggiore sicurezza possibile, tenendo conto delle istanze sollecitate al tavolo. Rispetto ai 4.500 utenti che quotidianamente raggiungono il capoluogo irpino – per il 90% studenti – e alle norme anti-covid che prevedono ...

