TMW | il Napoli ha offerto a Meret un rinnovo con le cifre attuali | ma non ci sono sviluppi

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 ottobre 2021) Alexdovrebbe essere uno dei calciatori su cui fondare il corso futuro del, ma il condizionale è d’obbligo visto che nemmeno in questa stagione il portiere è riuscito ad imporsi come titolare. TuttoMercatoWeb ha fatto il punto sulla trattativa per il. Il, che anche in estate valutava il suo cartellino intorno ai 30 milioni di euro, ha avviato da qualche mese la trattativa per ildel contratto. Sul piatto, però, un contratto fino al 2026 anon troppo dissimili rispetto a quelle. Quindi poco più di un milione a stagione per un portiere che sul mercato viene valutato 30. Per ora la discussione non sta portandoconcreti, soprattutto perché non è ancora chiaro se ilfarà di ...