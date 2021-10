The Equalizer 2 – Senza perdono: la trama ed il cast del film in onda su Rai2 martedì 12 ottobre 2021 (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella prima serata di martedì 12 ottobre arriva su Rai2 il secondo capitolo della saga che narra le vicende di Robert McCall, un ex agente segreto che dovrà tornare in azione per risolvere uno strano caso di omicidio che vede coinvolta una sua amica e collega e che sembra essere solo un tassello di un piano molto più ampio. Il film action dal titolo The Equalizer 2 – Senza perdono va in onda a partire dalle ore 21:20 sul secondo canale della televisione pubblica e vanta la partecipazione nel ruolo del protagonista del divo Denzel Washington. La trama ed il cast completo del film. The Equalizer 2 – Senza perdono: il cast e le ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella prima serata di12arriva suil secondo capitolo della saga che narra le vicende di Robert McCall, un ex agente segreto che dovrà tornare in azione per risolvere uno strano caso di omicidio che vede coinvolta una sua amica e collega e che sembra essere solo un tassello di un piano molto più ampio. Ilaction dal titolo The2 –va ina partire dalle ore 21:20 sul secondo canale della televisione pubblica e vanta la partecipazione nel ruolo del protagonista del divo Denzel Washington. Laed ilcompleto del. The2 –: ile le ...

