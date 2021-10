'Talento sì, ma campione mai'. 'Sei un incompetente': ecco lo scontro Marotta - Cassano (Di martedì 12 ottobre 2021) Antonio Cassano contro Beppe Marotta . Lo scontro a distanza tra "FantAntonio" e l'amministratore delegato dell'Inter, protagonisti insieme nella Samp di qualche anno fa, conquista i social. Il casus ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Antoniocontro Beppe. Loa distanza tra "FantAntonio" e l'amministratore delegato dell'Inter, protagonisti insieme nella Samp di qualche anno fa, conquista i social. Il casus ...

Advertising

Coninews : Fenomenale talento della ginnastica azzurra, campione olimpico ?? ad #Atlanta1996 e di bronzo ?? ad #Atene2004 agli a… - Moregun85 : @FBiasin #Marotta ha detto una grande verità invece perché #Cassano è un frustrato che aveva davvero grande talento… - AlfredoArtusi : RT @CensuraFreemind: Cassano: 'Barella non sa di niente, fa solo casino. È uno che corre e basta, non è un campione.' Marotta: 'Barella er… - ang3for : @Danibe23 @capuanogio Ma che concetto avete dell’umanità? Dire che da talento non è diventato un campione cosa cazz… - AlfredoArtusi : RT @7Robymar: Quindi Cassano si è offeso perché Marotta ha detto che è un talento che non è mai diventato campione. Oggi uno è amministrato… -