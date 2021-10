Sfuggito al blitz | latitante casertano apre due pizzerie in Colombia

(Di martedì 12 ottobre 2021)alsulla droga nel circolo,duein. Luigi Belvedere non può essere estradato in assenza di accordi bilaterali tra i due stati Luigi Belvedere, il 29enne di Casertaaldella Dda sul giro di stupefacenti in un circolo a San Clemente e per il quale la

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfuggito blitz

CasertaCE

Ilè avvenuto giovedì sera al termine di una indagine che ha preso il via sulla base di ... Ai militari che transitavano in via XVI Aprile non eralo strano atteggiamento di disagio ...Eraalla cattura il 3 agosto scorso quando erano scattati gli arresti nei confronti di 26 persone (14 stranieri e 12 italiani) ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, ...CASERTA – Il 29enne Luigi Belvedere di Caserta, sfuggito al blitz delal Dda relativo allo spaccio di stupefacenti nel circolo di San Clemente, si troverebbe in Colombia dove gestirebbe due pizzerie a ...I poliziotti hanno trovato all'interno una trentina di clienti non soci e diversi lavoratori in nero in cucina e tra i camerieri ...