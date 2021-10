Servizi Italia, informativa sul buy-back (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 4 all’8 ottobre 2021, complessivamente 3.500 azioni ordinarie pari allo 0,011% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1581 euro per un controvalore pari a 7.553,50 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.901.408 azioni proprie pari al 5,98% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese, Servizi Italia fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 2,15 euro, con un calo dello 0,46%. Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 4 all’8 ottobre 2021, complessivamente 3.500 azioni ordinarie pari allo 0,011% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1581 euro per un controvalore pari a 7.553,50 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.901.408 azioni proprie pari al 5,98% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 2,15 euro, con un calo dello 0,46%.

