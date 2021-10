Scuola | 1 | 5 milioni di studenti a rischio DAD in caso di positivo in classe

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – E’ aDAD circa 1 milione e mezzo dicon le nuove regole sui contagi e sulle quarantene. E’ quanto afferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, citando le anticipazioni in merito alle decisioni assunte dal governo, dal Ministro dell’istruzione e dal Comitato tecnico scientifico. “Appena scoppia unin una– riassume il sindacalista – i tamponi devono essere fatti a tutti. Nelin cui dovesse risultareuno di quelli entrati in contatto con il primo contagiato, andrebbero a fare didattica a distanza soltanto gli alunni non vaccinati, mentre continuerebbero a fare lezione ini vaccinati”. “A questo punto, come sindacato, non possiamo che denunciare questa palese violazione, non solo del diritto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuola milioni

ANSA Nuova Europa

Per quanto riguarda il costo dei pasti, per ladell'infanzia statale e le scuole elementari ... In totale un valore complessivo di quasi 1,4di euro erogati a imprese e famiglie residenti ...La- ribadisce Pacifico - dovrebbe essere la palestra, se non il tempio, della democrazia, e il luogo dove noi insegniamo queste regole democratiche". "Se si deve fare didattica in presenza , ...Si tratta della prima tranche del programma Ue da 250 miliardi di euro di vendite di obbligazioni verdi, pari al 30% dell'emissione totale di ...Non tutti questi sono lavoratori: potrebbero essere disoccupati, inattivi e non occupati, almeno per i 2/3, quindi 2,5-3 milioni. Questi lavoratori potrebbero essere individuati automaticamente attrav ...