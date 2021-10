Schwoch: 'Osimhen tra i migliori in Serie A con Dzeko e Lautaro' (Di martedì 12 ottobre 2021) NAPOLI - L'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto alla pagina Facebook "Solo per la maglia", parlando in primis della sua esperienza con la maglia azzurra: " Napoli è stata sicuramente ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 ottobre 2021) NAPOLI - L'ex attaccante del Napoli Stefanè intervenuto alla pagina Facebook "Solo per la maglia", parlando in primis della sua esperienza con la maglia azzurra: " Napoli è stata sicuramente ...

Mora: 'Inter e Milan saranno le dirette concorrenti del Napoli' Mora: 'Rrahmani si integra benissimo con Koulibaly. Osimhen mi ricorda Schwoch e Stellone per il fiuto del gol. Insigne? Nessun calciatore vuole uscire dal campo, e' stato lo sfogo di un momento a Firenze Nicola Mora , ex difensore del Napoli , ha ...

Schwoch: "Osimhen tra i migliori in Serie A con Dzeko e Lautaro" Corriere dello Sport Osimhen proprio non riesce a smettere Un mix sempre più esplosivo al servizio del Napoli e di Spalletti, che non vede l’ora di riabbracciarlo: è già tempo di pensare al Torino.

Schwoch: "Normale che si critichi Insigne quando non brilla, ci ha abituati a grandi prove" Lorenzo da tempo fornisce prestazioni sopra le righe. Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: 'Non è che I ...

