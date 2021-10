Potenza, cade dal balcone e muore una ragazza di 30 anni: ipotesi suicidio (Di martedì 12 ottobre 2021) Potenza, il suo fidanzato Antonio Capasso è indagato per l’istigazione al suicidio, la 30enne era originaria di Salerno, è morta sabato notte precipitando dal balcone. Potenza, una ragazza muore cadendo dal palazzo al suolo (Facebok)La donna era al quarto piano di un palazzo esattamente in via Di Giura, nel quartiere Parco Aurora a Potenza, il suo ragazzo ha chiamato i soccorsi dopo aver assistito all’inevitabile. Dora Lagreca aveva 30 anni, era originaria di Salerno, Antonio Capasso il suo ex fidanzato ha dichiarato ai Carabinieri di aver cercato di fermare la giovane, ma non ci è riuscito, lo tesso fidanzato ha chiamato i soccorsi. Le indagini della Procura della Repubblica a Potenza stanno ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 ottobre 2021), il suo fidanzato Antonio Capasso è indagato per l’istigazione al, la 30enne era originaria di Salerno, è morta sabato notte precipitando dal, unando dal palazzo al suolo (Facebok)La donna era al quarto piano di un palazzo esattamente in via Di Giura, nel quartiere Parco Aurora a, il suo ragazzo ha chiamato i soccorsi dopo aver assistito all’inevitabile. Dora Lagreca aveva 30, era originaria di Salerno, Antonio Capasso il suo ex fidanzato ha dichiarato ai Carabinieri di aver cercato di fermare la giovane, ma non ci è riuscito, lo tesso fidanzato ha chiamato i soccorsi. Le indagini della Procura della Repubblica astanno ...

