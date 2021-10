Mozione Pd su scioglimento Fn e gruppi neofascisti in aula 20/10 (Di martedì 12 ottobre 2021) La Mozione presentata dal Pd, dalla capogruppo Debora Serracchiani, che chiede lo scioglimento di "Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neo fascista" sarà discussa nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Lapresentata dal Pd, dalla capogruppo Debora Serracchiani, che chiede lodi "Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neo fascista" sarà discussa nell'...

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - lauraboldrini : Ho iniziato a chiedere dal 2017, da presidente della Camera, lo scioglimento dei gruppi fascisti. Oggi con convin… - fattoquotidiano : Assalto alla Cgil, Segre firma la mozione di LeU per lo scioglimento di Forza Nuova - rudytivari : RT @Soppressatira: Fratelli d’Italia annuncia che voterà sì alla mozione per lo scioglimento di Forza Nuova. Come quell’alunno che fa casin… - silviafranchi2 : RT @ProfCampagna: Dopo l'inchiesta #LobbyNera di #Fanpage e l'assalto alla sede della #CGIL, la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia di Gior… -