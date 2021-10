Michetti: insieme a Bertolaso grandi cose per Roma (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “Ribadisco il mio grande entusiasmo per la disponibilità di Guido Bertolaso a ricoprire il ruolo di commissario straordinario che proporrò al governo qualora dovessi diventare sindaco. Ho grande stima nei suoi confronti, rappresenta il punto più alto della competenza e dell’esperienza in materia di gestione dei grandi eventi e delle emergenze in Italia.” “Mi sono bastati 10 minuti per capire che Guido è la persona più indicata per gestire anche il Giubileo. Avremo molte occasioni per approfondire la questione. insieme faremo grandi cose per Roma”. Così in un comunicato Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma. Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021)– “Ribadisco il mio grande entusiasmo per la disponibilità di Guidoa ricoprire il ruolo di commissario straordinario che proporrò al governo qualora dovessi diventare sindaco. Ho grande stima nei suoi confronti, rappresenta il punto più alto della competenza e dell’esperienza in materia di gestione deieventi e delle emergenze in Italia.” “Mi sono bastati 10 minuti per capire che Guido è la persona più indicata per gestire anche il Giubileo. Avremo molte occasioni per approfondire la questione.faremoper”. Così in un comunicato Enrico, candidato sindaco di

