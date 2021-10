Meloni: non fatevi ingannare da questa gente, continuate a difendere la vostra libertà (Di martedì 12 ottobre 2021) “Alle ultime elezioni politiche del 2018 si è presentata anche Forza Nuova. L’allora ministro dell’Interno Minniti (del PD) non ha posto alcun problema alla loro partecipazione, non li ha reputati sovversivi. Nè lo ha fatto il Governo Gentiloni e neppure tutti i governi di sinistra degli ultimi 20 anni. Non una riga sui giornali di sinistra. Non una parola di politicanti di sinistra, commentatori e giornalisti che oggi si scandalizzano. A loro stava benissimo così. Si sono svegliati oggi in piena campagna elettorale chiedendo conto al centrodestra di decisioni prese da loro. La democrazia è una cosa troppo seria per essere usata come un fazzoletto usa e getta come è abituata a fare la sinistra italiana. Non fatevi ingannare da questa gente, continuate a difendere la ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 ottobre 2021) “Alle ultime elezioni politiche del 2018 si è presentata anche Forza Nuova. L’allora ministro dell’Interno Minniti (del PD) non ha posto alcun problema alla loro partecipazione, non li ha reputati sovversivi. Nè lo ha fatto il Governo Gentiloni e neppure tutti i governi di sinistra degli ultimi 20 anni. Non una riga sui giornali di sinistra. Non una parola di politicanti di sinistra, commentatori e giornalisti che oggi si scandalizzano. A loro stava benissimo così. Si sono svegliati oggi in piena campagna elettorale chiedendo conto al centrodestra di decisioni prese da loro. La democrazia è una cosa troppo seria per essere usata come un fazzoletto usa e getta come è abituata a fare la sinistra italiana. Nondala ...

peppeprovenzano : Ieri #Meloni aveva un'occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al #neofascismo, anche in #Fdi. Ma non l'ha f… - fattoquotidiano : PER LA MELONI 'NON E' CHIARA' LA MATRICE NERA Non le sono bastate le immagini degli esponenti di Forza Nuova che a… - MassimGiannini : Dopo il Sabato Nero di Roma e gli arresti di due #neofascisti di #ForzaNuova e un fondatore dei #Nar, #Meloni dice… - ColombiaIsLost : Non mi è capitato finora, ma dovessi vedere uno condividere la versione spagnola del remix della meloni comincerei… - DiegoNatoli2 : RT @baffi_francesco: Meloni: ' Forza Nuova? Castellino? Non so chi siano. Mai avuto a che fare con loro'. -